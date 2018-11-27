Правляча коаліція у Бундестазі жорстко засудила агресію РФ в Керченській протоці

Фото: Бундестаг (flickr.com/barcoder)

Правляча фракція ХДС/ХСС проголосувала за спільну заяву до Росії

У Бундестагу правляча коаліція Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - одноголосно проголосувала за заяву, якою жорстко засудила атаку Росії в Керченській протоці. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає РБК-Україна.

За його словами, всі 26 депутатів фракції ухвалили жорстку заяву із "засудженням військових дій Росії перед Керченською протокою". Також Мельник поширив текст заяви коаліції.

"Фракція ХДС/ХСС в Німецькому Бундестазі засуджує військові дії Росії в протоці Азовського моря. Ця протока є важливим морським шляхом та необхідною для постачання українських портів. Якщо російські військові кораблі затримують і захоплюють українські кораблі, то у цьому випадку мова йде про цілеспрямовану провокацію зі сторони російської влади. Можна здогадуватись, що президент Путін свідомо йде на курс нової ескалації, щоб відволікти увагу від жалюгідної економічної та соціальної ситуації в далеких регіонах Росії. Це не випадково, що це сталось одночасно з п’ятою річницею початку протестів на Майдані 21 листопада 2013 року в Києві", - йдеться у заяві.

Також коаліція вважає послідовним, що Європейський союз розширив санкції проти Росії, після проведення в анексованому Криму виборів президента РФ, і після будівництва Керченського мосту.

"Ми хочемо, щоб європейський шлях становлення України сучасним демократичним, правовим та економічно сильним партнером ЄС та НАТО став історією успіху. ...Відповідно до Паризької хартії для нової Європи від 21 листопада 1990 року та Будапештського Меморандуму від 5 грудня 1994 року Україна має право на територіальну цілісність та вільний вибір Альянсу", - додали в коаліції.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону обговорила з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Азовському морі. Меркель підкреслила необхідність деескалації і діалогу двох сторін.