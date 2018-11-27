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ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 16:37
ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів
Фото: український корабель після атаки (facebook.com/marektv)

Під час переходу командир "Бердянськ" Андрій Ейдер знаходився на своєму посту

У військово-морських силах ЗС України показали наслідки дій РФ стосовно українських кораблів в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби командування ВМС ЗС України.

У прес-службі ВМС України наголосили, що під час переходу командир "Бердянськ" Андрій Ейдер знаходився на своєму посту.

 Фото: наслідки атаки (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

"Зверніть увагу на характер пострілів. Окупанти цілеспрямовано вели стрільбу з метою знищення особового складу, а не пошкодження матеріально-технічної частини", - йдеться у повідомленні.

ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів

Відзначимо, сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Вже заарештували 5 українських моряків. Це Віктора Можелянського, Андрія Оприско, Віктора Беспальченка, Володимира Варимезе та Сергія Цибізова.

Зазначимо, голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.

 

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