ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів

Під час переходу командир "Бердянськ" Андрій Ейдер знаходився на своєму посту
У військово-морських силах ЗС України показали наслідки дій РФ стосовно українських кораблів в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби командування ВМС ЗС України.
У прес-службі ВМС України наголосили, що під час переходу командир "Бердянськ" Андрій Ейдер знаходився на своєму посту.
"Зверніть увагу на характер пострілів. Окупанти цілеспрямовано вели стрільбу з метою знищення особового складу, а не пошкодження матеріально-технічної частини", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Вже заарештували 5 українських моряків. Це Віктора Можелянського, Андрія Оприско, Віктора Беспальченка, Володимира Варимезе та Сергія Цибізова.
Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.