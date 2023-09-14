ВМС про можливе переміщення суден із Севастополя: Корабель - не голка, його не сховаєш

Він зазначив, що в Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі. Проте вберегти їх від атак не так просто.

"Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель - це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", - сказав Плетенчук.

Речник зазначив, що якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для окупантів, щоб постачати ресурси на південь України, у російських військ можуть виникнути проблеми.

"Вони можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", - додав він.

Атака на Севастополь

Вночі 13 вересня в Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Після цього на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Займання сталося у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

За попередніми даними, через атаку було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Водночас Sky News з посиланням на українські та західні джерела повідомило, що удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

Більше про те, як Україні вдалося підбити російський підводний човен читайте у матеріалі РБК-Україна.

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