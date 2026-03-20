ВМС Франції затримали танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

"Ми дотримуємося курсу. Сьогодні вранці в Середземному морі французький флот підняв на борт нове судно "тіньового флоту "Дейна". Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває агресивна війна Росії", - написав Макрон.

Танкер "Дейна", за даними французької влади, рухався із російського порту в Мурманську.

Корабель ішов під прапором Мозамбіку, однак французькі військові запідозрили, що він використовує його незаконно. Судно перехопили у західній частині Середземного моря.

Операцію провели спільно з союзниками з Великої Британії.

За даними французької влади, танкер належить до мережі суден, які використовуються для транспортування нафти в обхід обмежень. Такі кораблі часто змінюють прапори, маршрути та реєстрацію, щоб приховати походження вантажу.

"Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть отримати прибуток та фінансувати воєнні зусилля Росії", - зазначив Макрон.