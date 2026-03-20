ВМС Франції затримали танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрюють у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор.
Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі Х.
"Ми дотримуємося курсу. Сьогодні вранці в Середземному морі французький флот підняв на борт нове судно "тіньового флоту "Дейна". Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває агресивна війна Росії", - написав Макрон.
Танкер "Дейна", за даними французької влади, рухався із російського порту в Мурманську.
Корабель ішов під прапором Мозамбіку, однак французькі військові запідозрили, що він використовує його незаконно. Судно перехопили у західній частині Середземного моря.
Операцію провели спільно з союзниками з Великої Британії.
За даними французької влади, танкер належить до мережі суден, які використовуються для транспортування нафти в обхід обмежень. Такі кораблі часто змінюють прапори, маршрути та реєстрацію, щоб приховати походження вантажу.
"Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть отримати прибуток та фінансувати воєнні зусилля Росії", - зазначив Макрон.
Нагадаємо, у січні берегова охорона США затримала танкер Olina. Це судно належало до "тіньового флоту" і спеціалізувалося на експорті підсанкційної нафти з РФ до Китаю, Індії та Туреччини, приховуючи свій прапор (зокрема, видаючи себе за судно Східного Тимору).
У лютому американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" в Індійському океані. Мова про судно Aquila II.
