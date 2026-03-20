ВМС Франции задержали танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

"Мы придерживаемся курса. Сегодня утром в Средиземном море французский флот поднял на борт новое судно "теневого флота "Дейна". Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России", - написал Макрон.

Танкер "Дейна", по данным французских властей, двигался из российского порта в Мурманске.

Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили в западной части Средиземного моря.

Операцию провели совместно с союзниками из Великобритании.

По данным французских властей, танкер принадлежит к сети судов, которые используются для транспортировки нефти в обход ограничений. Такие корабли часто меняют флаги, маршруты и регистрацию, чтобы скрыть происхождение груза.

"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России", - отметил Макрон.