RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВМС Франции задержали танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

15:45 20.03.2026 Пт
2 мин
Операцию провели совместно с британскими военными
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВМС Франции задержали танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море (x.com/EmmanuelMacron)

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети Х.

"Мы придерживаемся курса. Сегодня утром в Средиземном море французский флот поднял на борт новое судно "теневого флота "Дейна". Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России", - написал Макрон.

Танкер "Дейна", по данным французских властей, двигался из российского порта в Мурманске.

Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили в западной части Средиземного моря.

Операцию провели совместно с союзниками из Великобритании.

По данным французских властей, танкер принадлежит к сети судов, которые используются для транспортировки нефти в обход ограничений. Такие корабли часто меняют флаги, маршруты и регистрацию, чтобы скрыть происхождение груза.

"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные усилия России", - отметил Макрон.

Задержание танкеров "теневого флота" РФ

Напомним, в январе береговая охрана США задержала танкер Olina. Это судно принадлежало к "теневому флоту" и специализировалось на экспорте подсанкционной нефти из РФ в Китай, Индию и Турцию, скрывая свой флаг (в частности, выдавая себя за судно Восточного Тимора).

В феврале американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота" в Индийском океане. Речь о судне Aquila II.

Французские военные 22 января провели спецоперацию и задержали в Средиземном море танкер "теневого флота", который направлялся из России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
