США захопили танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані та показали відео

Понеділок 09 лютого 2026 17:36
UA EN RU
США захопили танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані та показали відео Ілюстративне фото: американські військові перехопили танкер "тіньового флоту" РФ (facebook.com/USNavy2)
Автор: Іван Носальський

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту". Мова про судно Aquila II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон у соцмережі X.

Читайте також: Прикриваються від США. 15 танкерів "тіньового флоту" змінили прапор на російський, - WSJ

Деталі операції

Згідно з повідомленням, судно Aquila II порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі збройні сили США почали переслідування, що тривало від Карибського моря до Індійського океану.

За ніч американські військові провели огляд, морське перехоплення та абордаж судна в Індійському океані. Усе пройшло без інцидентів.

Жорстке попередження від Пентагону

У Міноборони США наголосили, що жодна інша країна не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій точці планети так, як це роблять США.

"Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі - наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете піти від нас", - ідеться в заяві.

Танкер Aquila II

За інформацією ГУР, судно Aquila II є частиною російського "тіньового флоту" і афілійоване з компанією Sunne Co Limited, яка перебуває під санкціями США.

Танкер активно залучений до експорту підсанкційної російської нафти з портів Чорного і Балтійського морів.

У 2025 році санкції проти цього судна синхронно запровадили США, Велика Британія, ЄС, Канада, Швейцарія та Україна.

У січні 2026 року танкер став одним із суден, які відкрито порушили морську блокаду Венесуели, встановлену США в рамках операції "Південний спис" (Southern Spear). Щоб вивезти венесуельську нафту й уникнути переслідування, судно використовувало змінену назву Cape Balder.

До слова, 9 січня берегова охорона США затримала танкер Olina. Це судно належало до "тіньового флоту" і спеціалізувалося на експорті підсанкційної нафти з РФ до Китаю, Індії та Туреччини, приховуючи свій прапор (зокрема, видаючи себе за судно Східного Тимору).

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Венесуела Карибське море
