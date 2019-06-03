Снова вместе: как "Оппоблок" и "За життя" объединяются перед выборами в Раду

Экс-партнеры по "Оппоблоку" могут объединиться в новом проекте к досрочным выборам (УНИАН)

"Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа – За життя" планируют единой партией пойти на досрочные выборы в Верховную раду. Уже несколько недель две политсилы согласовывают условия и формат общего проекта. Помня о недавних взаимных упреках и конфликтах, стороны пока не спешат забегать наперед и делать прогнозы об итоге переговоров. Но если лидерам двух партий все же удастся договориться, "Оппоплатформа", на базе которой планируется единая политсила, может стать одной из самых крупных фракций в новой Раде. Подробнее о деталях переговоров – в материале РБК-Украина.

"Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа – За життя" могут объединиться перед досрочными выборами в Верховную раду. По информации РБК-Украина, стороны договариваются об этом в течение последних нескольких недель. Факт переговоров изданию официально подтвердил один из соратников главы политсовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука Василий Нимченко.

"У нас подавляющее большинство – прагматы, особенно руководство нашей политической партии – и Медведчук, и Бойко, и Рабинович, и Левочкин, у них одна идеология. И поскольку "Оппозиционный блок" разделяет эту идеологию, конечно же, ведутся переговоры об объединении для того, чтобы установить мир, прекратить войну и восстановить нормальные отношения с нашими соседями", – сказал Нимченко.

Ни в "Оппоблоке", ни в "За життя" не спешат раскрывать детали и условия намеченных договоренностей, равно как и прогнозировать итоговый результат. Но, по словам источников издания в обеих партиях, переговоры близки к завершению и "со дня на день в этом вопросе будет поставлена точка".

"Есть определенные разногласия, некие споры по поводу методов и формы. Но принципиальных разногласий нет вообще. Предварительно мы должны закончить этот диалог примерно через несколько дней. Он либо завершится успехом, либо нет", – сказал изданию в прошлый четверг один из собеседников в ОБ, знакомый с ходом переговоров.

Если договориться все же удастся, объединение, скорее всего, состоится на базе "Оппозиционной платформы – За життя". На этом, по информации издания, настаивают в "Оппоплатформе". В "Оппоблоке" готовы принять это условие. В таком случае, как утверждают собеседники, объединенную партию в парламент первым номером в списке поведет Вадим Рабинович. Учитывая большой медиаресурс, сконцентрированный у "акционеров" двух партий, их проект может побороться за одну из самых многочисленных фракций в следующем парламенте.

Взаимные потери

Партия "За життя" была создана Вадимом Рабиновичем совместно с Евгением Мураевым после того, как они покинули "Оппозиционный блок" в 2016 году. Потеряв реальное влияние на внутрипартийные процессы с приходом в "За життя" Виктора Медведчука, осенью прошлого года Мураев основал политсилу "Наши".

Рискуя растерять голоса избирателей, как на президентских, так и на парламентских выборах в 2019 году, лидеры "Оппоблока" и партии "За життя" еще с прошлого лета пытались сесть за стол переговоров, чтобы выдвинуть единого кандидата в президенты и договориться о создании объединенной политической силы.

В самом "Оппоблоке" изначально существовало две группы. Первая группа – "промышленники" или так называемые "донецкие", которых связывают с Ринатом Ахметовым, Вадимом Новинским и Борисом Колесниковым. Вторая – "газовики", ориентирующиеся на экс-главу Администрации президента Януковича Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Потому в переговорах ОБ с "За життя" участвовали сразу три стороны, отстаивающие свои интересы.

Позиция "газовиков" сводилась к тому, чтобы обе партии поддержали Бойко как единого кандидата на президентских выборах, а потом они совместно пошли бы на выборы в Раду. В группе "промышленников", напротив, скептически оценивали перспективы Бойко на президентских выборах и не верили в электоральную синергию рейтингов двух партий в случае их слияния.

Отдельное видение будущего "Оппоблока" было и у Рината Ахметова, сделавшего ставку на парламентские выборы. В ОБ он сохраняет контроль как минимум над половиной партии и более чем над половиной фракции за счет мажоритарщиков. В новом проекте его влияние, разумеется, станет меньше.

Несмотря на продолжительный конфликт между Левочкиным и Бойко с одной стороны и Рабиновичем – с другой, в ноябре "газовикам" и руководителям "За життя" удалось договориться о союзе. На базе партии Рабиновича и Медведчука была создана "Оппозиционная платформа - За життя", к которой также присоединилась часть "газовиков" из ОБ во главе с Левочкиным и Бойко. Последнего в итоге выдвинули кандидатом в президенты от новой политсилы. Но после этого конфронтация между центрами влияния в "Оппозиционном блоке" перешла в публичную плоскость и позже привела к фактическому расколу партии.

По инициативе группы Ахметова-Новинского-Колесникова, оставшейся за бортом объединительного процесса, Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок". Дальше этот конфликт вылился в череду взаимных обвинений. В группе "газовиков" упрекали бывших коллег в попытке "рейдерского захвата" "Оппоблока". А один из лидеров ОБ Борис Колесников, представляющий группу "промышленников", обвинил Юрия Бойко в "стукачестве".

Вместо Юрия Бойко и Александра Вилкула, представлявших два крыла ОБ, фракцию возглавил бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский. Вилкул, в свою очередь, стал его заместителем. Его же "Оппозиционный блок" и выдвинул кандидатом в президенты.

Но в результате ни Бойко, ни Вилкулу не удалось пройти во второй тур президентской гонки. Что, впрочем, дало сторонам лишь дополнительный повод обвинять друг друга в расколе "Оппоблока" с тем, чтобы обеспечить Петру Порошенко выход во второй тур.

По итогам первого тура Юрий Бойко обошел Александра Вилкула, заняв четвертое место с 11,67% голосов. Вилкул оказался восьмым – за него проголосовало 4,15% избирателей. На двоих они набрали 15,82% голосов, что почти на два с половиной процента больше, чем у Юлии Тимошенко, занявшей третье место, и всего лишь на 0,13% меньше, чем у Петра Порошенко, который стал вторым. И, скорее всего, единый кандидат от "Оппоблока" и "Оппоплатформы" набрал бы меньше чем Бойко и Вилкул на двоих, но все же больше чем каждый из них по отдельности.

"И мы ведь говорили: друзья, мы ведь не можем выдвинуть одновременно две кандидатуры в первом туре с тем, чтобы один из них прошел во второй тур, – разъясняет Василий Нимченко, говоря о результатах президентских выборов и возможном объединении партий. – И, в конце концов, я думаю, что, возможно, из-за этого мы в чем-то и проиграли. Поэтому это все в комплексе учитывается. Они (руководители ОБ, – ред.) люди грамотные и образованные. И главное, у них особый прагматизм и есть понимание того, что надо поступиться амбициями".

Простая арифметика

Из последнего социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине мая, следует, что за "Оппозиционную платформу – За життя" готовы проголосовать 10,5% опрошенных из тех, кто определился с выбором. По уровню поддержки среди респондентов "Оппоплатформа" заняла второе место в соцопросе после "Слуги народа" Владимира Зеленского.

Вместе с тем "Оппозиционный блок", согласно исследованию "Рейтинга", может и вовсе не преодолеть пятипроцентный проходной барьер и, следовательно, не попасть в парламент. По состоянию на середину мая за "Оппоблок" готовы отдать свой голос 3,2% опрошенных. Почти такой же уровень поддержки среди респондентов – 3,3% – соцопрос показал у Радикальной партии, которой в политических кругах приписывают тесную связь с Ринатом Ахметовым.

Эти цифры наряду с предстоящими досрочными выборами, которые пройдут уже через семь недель, стали еще одним поводом для лидеров "Оппозиционного блока" и " За життя" сесть за стол переговоров. В этот раз инициатива о возобновлении диалога поступила от группы "промышленников", ориентирующихся на Рината Ахметова, утверждают собеседники в окружении руководства "Оппоплатформы".

По информации РБК-Украина, со стороны "Оппоблока" к переговорному процессу привлечен глава фракции этой партии Вадим Новинский, тогда как от "Оппоплатформы – За життя" в переговорах участвуют Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин и Юрий Бойко.

На данном этапе сторонам удалось согласовать квоты в общем проекте, что подтверждают собеседники издания в двух лагерях. Согласно рамочным договоренностям, доли будут распределены поровну на троих. Квота каждой из групп – группы Ахметова и Новинского, группы Левочкина и Бойко, и группы Рабиновича и Медведчука – составит примерно 33%, утверждает источник издания, близкий к руководству "Оппоплатформы".

По его словам, помимо Рабиновича, Бойко, Медведчука и Левочкина в политсовет "Оппозиционной платформы – За життя", на базе которой и должно пройти объединение, также войдут представители "промышленников" из ОБ. Но, как утверждает один из собеседников из группы "промышленников", в ходе переговоров вопрос квот в политсовете общей партии пока не поднимался.

"Согласовывая список, по сути, проходились отдельно по каждой взятой кандидатуре. Кроме того, группе Ахметова отойдет большинство по мажоритарке, большинство кандидатов от "Оппоплатформы" будут выдвинуты именно по их квоте", – говорит собеседник, близкий к руководству "Оппоплатформы". Это вполне логично ввиду того, что из семнадцати мажоритарщиков, вошедших во фракцию ОБ после парламентских выборов 2014 года, более десяти относятся к группе "промышленников".

По информации РБК-Украина, в мажоритарных округах на июльских выборах могут баллотироваться в парламент Вадим Новинский и Борис Колесников. В комментарии РБК-Украина Колесников отметил, что допускает такой вариант.