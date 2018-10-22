Разделить на троих: как "Оппоблок" и "За життя" готовятся к выборам

В "Оппоблоке" обещают определиться с кандидатом в президенты на съезде (УНИАН)

В "Оппозиционном блоке", имеющем несколько центров влияния, по-разному видят формат похода на президентские и парламентские выборы. За полгода до выборов главы государства "акционеры" партии не могут между собой договориться. Одни предлагают объединиться с политическим проектом "За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, выбрав единого кандидата в президенты, и дальше вместе готовиться к парламентской кампании. Но этот союз не устраивает Рината Ахметова, который может потерять контроль над ОБ, уступив долю Медведчуку. Подробнее - в материале РБК-Украина.

За полгода до президентских выборов и менее чем за три месяца до официального старта избирательной кампании в "Оппозиционном блоке" не определились со своим кандидатом.

Договариваться о том, кто представит партию на выборах в марте, в "Оппоблоке" начали еще летом. Как писало РБК-Украина, в "Оппозиционном блоке" ожидали, что фамилию кандидата назовут на съезде партии, который, как уверяли собеседники в ОБ, планировали провести в сентябре-октябре.

Теперь же в "Оппоблоке" утверждают, что кандидата объявят после официального старта предвыборной кампании – между 31 декабря и 9 февраля. "Поэтому съезд состоится в этот срок. Могут быть любые переговоры, могут выдвигаться разные кандидатуры, но официально съезды, либо самовыдвижение должны состояться в этот срок. Времени еще очень много", - сказал РБК-Украина сопредседатель политисполкома "Оппоблока", народный депутат Сергей Ларин.

Один лишний

В "Оппозиционном блоке", куда в 2014 году вошли преимущественно экс-члены "Партии регионов", существует несколько групп влияния. Одна группа – так называемые "промышленники", ориентируется на Рината Ахметова, Вадима Новинского и Бориса Колесникова.

Вторую группу - "газовиков", связывают с экс-главой Администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным и бизнесменом Дмитрием Фирташем. Обе группы получили равные доли в списке партии, но за счет мажоритарщиков, прошедших в парламент, группа Ахметова сформировала внутри фракции большинство.

Третья, небольшая группа, ориентируется на Виктора Медведчука, доля которого в ОБ, по информации РБК-Украина, составляет около 12%.

И в партии, и во фракции "Оппоблока" есть два руководителя. Сопредседатели партии - бизнесмен Борис Колесников, которого считают близким к Ринату Ахметову, и Юрий Бойко, близкий к Левочкину и Фирташу. Бойко также является и сопредседателем фракции ОБ в парламенте на пару с Александром Вилкулом, которого относят к группе Ахметова.

В июле этого года Медведчук вошел в партию "За життя" Вадима Рабиновича, созданную Рабиновичем и Евгением Мураевым в 2016 году после публичного разрыва с ОБ. При этом сам Рабинович все еще остается членом фракции "Оппоблока" в Раде. По информации издания, "За життя" контролируют три ключевые фигуры, имеющие 25-процетнные квоты в партии - Рабинович, Медведчук и Ахметов.

И "За життя", и "Оппозиционный блок" имеют общее электоральное поле: обе партии нацелены главным образом на избирателей юго-восточных областей Украины. В группе Левочкина убеждены, что выдвижение единого кандидата от этих политических сил гарантирует выход во второй тур президентских выборов, а в случае объединения партий - самую многочисленную фракцию в парламенте.

В сентябре Вадим Рабинович призвал "Оппоблок" "перевернуть страницу", имея в виду конфликт последних лет между ним и Левочкиным, и начать переговоры о создании "мощного консолидированного политического объединения". Тогда как еще в июле Рабинович заявлял, что не намерен создавать политическую силу "под лидеров "Оппоблока" Бойко и Левочкина". Затем, сообщая о вхождении в партию "За життя" Виктора Медведчука, Рабинович заявил, что таким шагом они "сделали "Оппоблок".

В самом "Оппоблоке" президентские амбиции имеют как минимум двое его лидеров - Юрий Бойко и Александр Вилкул. Причем оба выступают за выдвижение единого кандидата от ОБ на выборы в марте.

"Я выступал и выступаю за то, что должен быть единый кандидат, даже не от юго-востока - не хотел бы применять этот термин, а от всех здравомыслящих людей - и в центре, и на западе", - сказал Вилкул РБК-Украина. Единый кандидат, по мнению парламентария, должен быть выбран на праймериз – внутрипартийных выборах. "Думаю, они в каком-то виде будут. Будут праймериз - я обязательно в них буду участвовать", - добавил Вилкул.

В группе "газовиков" рассчитывают, что кандидатом не только от ОБ, но и от "За життя", станет Бойко, поскольку именно он имеет самый высокий рейтинг.

"С кандидатами будем определяться только на съезде, - говорит Сергей Ларин. - Кто будет этим кандидатом - Бойко, Вилкул или может быть кто-то еще - определит съезд. Но мое личное мнение - выдвигаться должен тот человек, у которого самый большой рейтинг. А рейтинги, помимо выборов, измеряются только социологическими исследованиями".

Последние соцопросы, проведенные в сентябре этого года, показывают, что Бойко - единственный представитель ОБ среди фаворитов президентской гонки. Согласно совместному опросу центров КМИС, Центра Разумкова и Socis, Юрий Бойко с 6% поддержки респондентов занял бы шестое место на выборах. Тогда как по данным группы "Рейтинг", у Бойко пятое место с 5,7%.

Между тем, исходя из результатов совместного исследования трех центров, Рабинович имеет поддержку 3,6% респондентов. В опросе "Рейтинга" Рабинович набрал 5,4%. Рейтинг Александра Вилкула в этих опросах не измерялся.

Неравные доли

С середины года представители двух групп ОБ и партии "За життя" пытались сесть за стол переговоров, чтобы согласовать единого кандидата и договориться о создании объединенной политической силы.

Совместное выдвижение кандидата в президенты от обеих партий предполагает и их совместный поход на парламентские выборы. Ведь отказ лидера одной из партий баллотироваться в президенты может ударить по рейтингу такой партии на парламентских выборах, которые состоятся через полгода после президентских.

Как рассказали РБК-Украина несколько собеседников в ОБ, многие члены группы "промышленников", контролируемой Ахметовым, не одобряют кандидатуру Бойко. К тому же они более критично оценивают шансы единого кандидата и не верят в синергию рейтингов двух партий в случае совместного похода на парламентские выборы.

"Не вижу пока кандидата от оппозиции, который может выйти во второй тур", - сказал изданию один из соратников Рината Ахметова.

Обсуждение формата объединения вызвало еще больше противоречий. "Не сошлись именно с формированием пропорций в общем проекте", - отметил один из собеседников РБК-Украина в группе Ахметова. Он пояснил, что Левочкин предлагал сторонам разделить долю в будущем проекте поровну на троих - по 33%. Но такое предложение не удовлетворило ни Ахметова, ни Медведчука.

По словам собеседника, знакомого с ходом этих переговоров, Ахметов делает ставку, прежде всего, на выборы в Раду. К тому же владельца СКМ устраивает расклад сил, как в ОБ, так и в "За життя". Сейчас он имеет контроль как минимум над половиной партии "Оппоблока" и частично – над "За життя". Тогда как при слиянии Ахметову придется делить новый проект поровну на троих.

"Для него более выгоден "За життя" как отдельный проект. Прагматично ему более выгодно завести своих людей в каждую из партий по отдельности", - объясняет собеседник из окружения донецкого олигарха.

Как утверждает собеседник из окружения Рабиновича, Виктор Медведчук потребовал для себя более 50% в списках на следующие парламентские выборы и руководящих органах партии. Но на это условие не согласились ни у Ахметова, ни группа "газовиков". И якобы из-за этого переговоры зашли в тупик, уверяют собеседники в партии.

"Ахметов не заинтересован в едином кандидате. На президентских выборах он будет делать ставку на Рабиновича, чтобы максимально мобилизировать электорат "За життя" перед парламентскими выборами", - прогнозирует один из источников, близкий к руководству "За життя".

Вместе с тем один из собеседников издания в группе Левочкина-Фирташа надеется, что партиям все же удастся выдвинуть единого кандидата и объединиться. При этом он признает, что этот процесс может быть крайне сложным и длительным.