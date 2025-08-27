Влучні удари: прикордонники успішно знищили позиції ворога у Сумській області (відео)

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, у червні на фронті з’явився новий напрямок у зв'язку з активізацією російських військ у прикордонні Сумської області. Він отримав назву Північно-Слобожанський.

За даними ранкового зведення Генштабу станом на 27 серпня, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів.

Також противник завдав 3 авіаударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 201 обстріл, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

У середині серпня стало відомо, що українські підрозділи просунулися вперед на кількох напрямках. Зокрема, в районі Яблунівки на Сумщині просування досягло близько 1 кілометр.

Перед тим Сили оборони звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка у Сумській області.

Тим часом у ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. За даними британської розвідки, останніми тижнями війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.