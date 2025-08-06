Влучна "зачистка" на Куп’янському напрямку: розбиті склади, РЕБ і жива сила РФ

Бійці бригади "Буревій" продовжують завдавати болючих ударів по позиціях ворога на Куп’янському напрямку.

На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, успішно виявляючи та знищуючи замасковані засоби РЕБ, склади з боєкомплектом та особовий склад противника.

"Цього разу під влучним вогнем було знищено низку ворожих цілей, серед яких: засоби радіоелектронної боротьби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

У бригаді наголосили, що, попри всі спроби ворога застосовувати різні методи маскування, результат завжди однаковий.

"Ми його виявляємо та знищуємо!" - підсумували гвардійці.