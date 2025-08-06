Понад 1000 солдатів і багато техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 5 на 6 серпня, росіяни втратили на фронті ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 5 серпня, на фронті протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про звіт з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.