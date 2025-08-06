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Понад 1000 солдатів і багато техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Середа 06 серпня 2025 08:08
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Понад 1000 солдатів і багато техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 5 на 6 серпня, росіяни втратили на фронті ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 059 270 (+1010) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 072 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 091 од.;
  • артилерійських систем - 31 133 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1455 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1203 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 767 (+147) од.;
  • крилатих ракет - 3555 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 475 (+136) од.;
  • спеціальної техніки - 3936 (+1) од.

Понад 1000 солдатів і багато техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 5 серпня, на фронті протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про звіт з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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