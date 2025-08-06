"Їхня задача - сіяти паніку": росіяни перекинули під Покровськ елітних дронарів

Під Покровськом ворог активно використовує елітний підрозділ дронарів "Рубікон", який координує масштабні атаки безпілотниками. Російські дрони не лише атакують позиції ЗСУ, а й створюють паніку серед мирного населення, намагаючись порушити логістику оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву старшого офіцера відділення 138-го центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер".

"Каспер" розповів, що на Покровському напрямку не вщухають спроби росіян атакувати в напрямку самого міста. Він зауважив, що штурмують окупанти, як і раніше, масами піхоти, але їх також підтримують справжні "хмари дронів".

За його словами, тактика ворога залишається незмінною. На напрямку спостерігають "безмежний рух піхоти нон-стоп". Їх нищать ще на підступах до самого міста та на флангах.

Крім того, атакують дуже великою кількістю дронів. Як зазначив військовий, це не дивно, адже окупанти завезли під Покровськ "Рубікон", свій елітний підрозділ дронарів.

"Намагаються зараз перерізати нам логістику. Вони дуже підковані під fpv-дрони. Залітають дуже далеко та кошмарять. Що ми бачимо - вони кошмарять і мирне населення. Вони навіть не розбираються, які цілі. Їх основна задача - сіяти паніку", - зазначив старший офіцер.