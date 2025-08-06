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ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Середа 06 серпня 2025 08:29
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ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, російські війська завдали два ракетні та 107 авіаційних ударів, скинули 147 керованих авіабомб і здійснили 5 731 обстріл, серед них 64 - із реактивних систем залпового вогню.

Для ураження позицій українських підрозділів та населених пунктів ворог використав 4 224 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Хлібороб (Сумська область), Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження живої сили та техніки, а також чотири пункти управління противника.

Яка ситуація на напрямках фронту:

Північно–Слобожанський і Курський напрямки.
Ворог завдав 18 авіаударів, скинув 35 керованих бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 13 атак у цьому районі.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Південно-Слобожанський напрямок.
Відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Куп’янський напрямок.
Зафіксовано 7 атак окупантів. Наші сили відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Лиманський напрямок.
Ворог здійснив 23 спроби прориву поблизу Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Торського, Серебрянки, Григорівки, Колодязів та в напрямку Чернещини, Середнього, Шандриголового.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Сіверський напрямок.
Минулої доби зафіксовано 3 боєзіткнення поблизу Григорівки та у напрямку Сіверська.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Краматорський напрямок.
Сили оборони відбили 2 ворожі атаки поблизу Часового Яру.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Торецький напрямок.
Ворог здійснив 8 атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Покровський напрямок.
Найгарячіший напрямок. Наші захисники відбили 52 атаки у районах Покровська, Попового Яру, Володимирівки, Бойківки, Суворового, Котлиного, Новоекономічного, Муравки, Миролюбівки, Миколаївки, Родинського, Сухецького, Дачного, Променя, Молодецького, Лисівки, Звірового, Удачного, Новоукраїнки, Олексіївки та в напрямку Новопавлівки.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Новопавлівський напрямок.
Відбито 16 штурмів у районах Піддубного, Воскресенки, Шевченка, Зеленого Гаю, Зеленого Поля, Новодарівки та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Гуляйпільський напрямок.
Противник безуспішно атакував у районі Темирівки.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Оріхівський напрямок.
Ворог двічі штурмував позиції ЗСУ в районах Степового та Плавнів.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Придніпровський напрямок.
Окупанти один раз без успіху намагалися наблизитися до укріплень наших сил.

ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Волинський та Поліський напрямки.
Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на фронті ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.

Загальні втрати армії РФ станом на середу, 6 серпня, становлять орієнтовно 1 059 270 солдатів убитими і пораненими.

Також повідомлялось, що українські війська тримають оборону під Покровськом. Інформація про оточення росіянами підрозділів ЗСУ не відповідає дійсності.

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