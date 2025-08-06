ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, російські війська завдали два ракетні та 107 авіаційних ударів, скинули 147 керованих авіабомб і здійснили 5 731 обстріл, серед них 64 - із реактивних систем залпового вогню.
Для ураження позицій українських підрозділів та населених пунктів ворог використав 4 224 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Хлібороб (Сумська область), Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка (Херсонська область).
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження живої сили та техніки, а також чотири пункти управління противника.
Яка ситуація на напрямках фронту:
Північно–Слобожанський і Курський напрямки.
Ворог завдав 18 авіаударів, скинув 35 керованих бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 13 атак у цьому районі.
Південно-Слобожанський напрямок.
Відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.
Куп’янський напрямок.
Зафіксовано 7 атак окупантів. Наші сили відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.
Лиманський напрямок.
Ворог здійснив 23 спроби прориву поблизу Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Торського, Серебрянки, Григорівки, Колодязів та в напрямку Чернещини, Середнього, Шандриголового.
Сіверський напрямок.
Минулої доби зафіксовано 3 боєзіткнення поблизу Григорівки та у напрямку Сіверська.
Краматорський напрямок.
Сили оборони відбили 2 ворожі атаки поблизу Часового Яру.
Торецький напрямок.
Ворог здійснив 8 атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
Покровський напрямок.
Найгарячіший напрямок. Наші захисники відбили 52 атаки у районах Покровська, Попового Яру, Володимирівки, Бойківки, Суворового, Котлиного, Новоекономічного, Муравки, Миролюбівки, Миколаївки, Родинського, Сухецького, Дачного, Променя, Молодецького, Лисівки, Звірового, Удачного, Новоукраїнки, Олексіївки та в напрямку Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок.
Відбито 16 штурмів у районах Піддубного, Воскресенки, Шевченка, Зеленого Гаю, Зеленого Поля, Новодарівки та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.
Гуляйпільський напрямок.
Противник безуспішно атакував у районі Темирівки.
Оріхівський напрямок.
Ворог двічі штурмував позиції ЗСУ в районах Степового та Плавнів.
Придніпровський напрямок.
Окупанти один раз без успіху намагалися наблизитися до укріплень наших сил.
Волинський та Поліський напрямки.
Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на фронті ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.
Загальні втрати армії РФ станом на середу, 6 серпня, становлять орієнтовно 1 059 270 солдатів убитими і пораненими.
Також повідомлялось, що українські війська тримають оборону під Покровськом. Інформація про оточення росіянами підрозділів ЗСУ не відповідає дійсності.