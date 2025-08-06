Меткая "зачистка" на Купянском направлении: разбитые склады, РЭБ и живая сила РФ

Бойцы бригады "Буревій" продолжают наносить болезненные удары по позициям врага на Купянском направлении.

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, успешно выявляя и уничтожая замаскированные средства РЭБ, склады с боекомплектом и личный состав противника.

"На этот раз под метким огнем был уничтожен ряд вражеских целей, среди которых: средства радиоэлектронной борьбы, личный состав противника, а также склады с боекомплектом", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что, несмотря на все попытки врага применять различные методы маскировки, результат всегда одинаков.

"Мы его обнаруживаем и уничтожаем!" - подытожили гвардейцы.