ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Меткая "зачистка" на Купянском направлении: разбитые склады, РЭБ и живая сила РФ

Украина, Среда 06 августа 2025 16:03
UA EN RU
Меткая "зачистка" на Купянском направлении: разбитые склады, РЭБ и живая сила РФ Фото: "Ураган" уничтожает врага на Купянском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы бригады "Буревій" продолжают наносить болезненные удары по позициям врага на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую президентскую бригаду НГУ "Буревій".

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, успешно выявляя и уничтожая замаскированные средства РЭБ, склады с боекомплектом и личный состав противника.

"На этот раз под метким огнем был уничтожен ряд вражеских целей, среди которых: средства радиоэлектронной борьбы, личный состав противника, а также склады с боекомплектом", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что, несмотря на все попытки врага применять различные методы маскировки, результат всегда одинаков.

"Мы его обнаруживаем и уничтожаем!" - подытожили гвардейцы.

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки на Купянском направлении было зафиксировано 7 атак оккупантов. Украинские силы отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте еще более тысячи солдат, а также уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.

Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 6 августа, составляют ориентировочно 1 059 270 солдат убитыми и ранеными.

Также мы сегодня писали, что под Покровском враг активно использует элитное подразделение дронаров "Рубикон", которое призвано создавать панику среди мирного населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО