Меткая "зачистка" на Купянском направлении: разбитые склады, РЭБ и живая сила РФ
Бойцы бригады "Буревій" продолжают наносить болезненные удары по позициям врага на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую президентскую бригаду НГУ "Буревій".
На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, успешно выявляя и уничтожая замаскированные средства РЭБ, склады с боекомплектом и личный состав противника.
"На этот раз под метким огнем был уничтожен ряд вражеских целей, среди которых: средства радиоэлектронной борьбы, личный состав противника, а также склады с боекомплектом", - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что, несмотря на все попытки врага применять различные методы маскировки, результат всегда одинаков.
"Мы его обнаруживаем и уничтожаем!" - подытожили гвардейцы.
Ситуация на фронте
Заметим, что за прошедшие сутки на Купянском направлении было зафиксировано 7 атак оккупантов. Украинские силы отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.
Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте еще более тысячи солдат, а также уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.
Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 6 августа, составляют ориентировочно 1 059 270 солдат убитыми и ранеными.
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