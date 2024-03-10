Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні

В публікації використані повідомлення з Telegram командування Повітряних сил ЗСУ, Сил оборони півдня України, голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, керівника Київської ОВА Руслана Кравченка.

Як розповіли військові сьогодні вранці, загалом війська РФ цієї ночі запустили по Україні 4 ракети С-300 та 39 "Шахедів".

Дрони ворога збивали у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Одеська область

За даними Сил оборони півдня України, в Одеському районі внаслідок влучання одного з "Шахедів" на промисловому об'єкті було пошкоджено будівлю та була пожежа, яку працівники ДСНС вже ліквідували.

Зазначається, що цієї ночі окупанти спрямовували ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО, яка працювала в інтенсивному режимі понад 4,5 години.

Миколаївська область

В оперативному командуванні сил "Південь" також розповіли, що було влучання на відкритій території Миколаївської області, де дрон-камікадзе противника пошкодив лінію електропередач (ЛЕП).

Військові додали, що на місці ведуться відновлювальні роботи.

Зазначимо, що перед цим начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у своєму Telegram розповів, що в області ЛЕП було пошкоджено лінії у Павлівському сільському старостинському окрузі. Чиновник попередив, що в результаті можливі відключення світла у довколишніх селах.

Дніпропетровська область

Як розповів начальник Дніпропетровської ОВА Лисак вранці, через російський ракетний удар по Новомосковському району Дніпропетровської області, завданий вчора ввечері, був "приліт" по аграрному підприємству. Внаслідок влучання сталася пожежа, яку оперативно загасили.

В адміністрації повідомили, що є постраждалий - це 58-річний чоловік, і йому надали необхідну медичну допомогу, тепер він лікуватиметься вдома.

Також чиновник додав, що пізно ввечері у суботу силами ППО ЗСУ були знищили два ворожі безпілотники у Криворізькому та Нікопольському районах.

"Били і по Нікопольщині. Атакували дроном-камікадзе і артилерією. Поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. У райцентрі пошкоджений спортивний обʼєкт, там сталася пожежа, але ніхто не постраждав", - розповів Лисак.

Зауважимо, що загалом силами та засобами ППО в зоні відповідальності "Південь" було збито 20 "Шахедів": з них 11 в Одеській області, 6 в Миколаївській області, 2 в Херсонській області та ще 1 в Дніпропетровській області.

Вінницька область

Як поінформував очільник ОВА Сергій Борзов, цієї ночі у Вінницькій області внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.

Чиновник уточнив, що станом на 06:30 пожежу було ліквідовано.

На щастя, постраждалих немає, наголосив начальник ОВА.

Київська область

За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, цієї ночі через ворожу атаку дронів в області тривога оголошувалася двічі та тривала понад три години.

"Дякуємо нашим силам ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні", - йдеться в його повідомленні у Telegram.

Чиновник зазначив, що в одному з населених пунктів області у приватному будинку вибуховою хвилею були пошкоджені вікна на 2-му поверсі.

"Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків нічної атаки ворога", - додав він.

Повітряна атака РФ по Україні у ніч проти 10 березня

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 березня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області. Як розповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, в області було пошкоджено лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, окупанти продовжили запускати по України нові групи "Шахедів".

Вже майже о п'ятій ранку стало відомо про вибухи, що пролунали в Хмельницькій області під час повітряної тривоги.

Як пізніше поінформував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал Микола Олещук, українські військові цієї ночі збили 35 із 39 ударних дронів типу "Шахед".