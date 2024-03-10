Прилет в промышленный объект, пожары и раненый: названы последствия атаки "Шахедов" по Украине

В публикации использованы сообщения из Telegram командования Воздушных сил ВСУ, Сил обороны юга Украины, главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, начальника Винницкой ОВ Сергея Борзова, руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Как рассказали военные сегодня утром, всего войска РФ этой ночью запустили по Украине 4 ракеты С-300 и 39 "Шахедов".

Дроны врага сбивали в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Одесская область

По данным Сил обороны юга Украины, в Одесском районе в результате попадания одного из "Шахедов" на промышленном объекте было повреждено здание и был пожар, который сотрудники ГСЧС уже ликвидировали.

Отмечается, что этой ночью оккупанты направляли ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО, работавшей в интенсивном режиме более 4,5 часа.

Николаевская область

В оперативном командовании сил "Юг" также рассказали, что было попадание на открытой территории Николаевской области, где дрон-камикадзе противника повредил линию электропередач (ЛЭП).

Военные добавили, что на месте ведутся восстановительные работы.

Отметим, что перед этим начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в своем Telegram рассказал, что в области ЛЭП были повреждены линии в Павловском сельском старостинском округе. Чиновник предупредил, что в результате возможны отключения света в близлежащих селах.

Днепропетровская область

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Лысака утром, из-за российского ракетного удара по Новомосковскому району Днепропетровской области, нанесенного вчера вечером, был "прилет" по аграрному предприятию. В результате попадания произошел пожар, который оперативно потушили.

В администрации сообщили, что есть пострадавший - это 58-летний мужчина, и ему оказали необходимую медицинскую помощь, теперь он будет лечиться дома.

Также чиновник добавил, что поздно вечером в субботу силами ПВО ВСУ были уничтожены два вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах.

"Били и по Никопольщине. Атаковали дроном-камикадзе и артиллерией. Попали по самому Никополю и Марганецкой общине. В райцентре поврежден спортивный объект, там произошел пожар, но никто не пострадал", - рассказал Лысак.

Отметим, что всего силами и средствами ПВО в зоне ответственности "Юг" были сбиты 20 "Шахедов": из них 11 в Одесской области, 6 в Николаевской области, 2 в Херсонской области и еще 1 в Днепропетровской области.

Винницкая область

Как сообщил глава ОВА Сергей Борзов, этой ночью в Винницкой области в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Чиновник уточнил, что по состоянию на 06:30 пожар был ликвидирован.

К счастью, пострадавших нет, подчеркнул начальник ОВА.

Киевская область

По словам начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, этой ночью из-за вражеской атаки дронов в области тревога объявлялась дважды и продолжалась более трех часов.

"Спасибо нашим силам ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в его сообщении в Telegram.

Чиновник отметил, что в одном из населенных пунктов области в частном доме взрывной волной были повреждены окна на 2-м этаже.

"Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага", - добавил он.

Воздушная атака РФ по Украине в ночь на 19 марта

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе.

Позже стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области. Как рассказал начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта, в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе.

Уже почти в пять утра стало известно о взрывах, прогремевших в Хмельницкой области во время воздушной тревоги.

Как позже проинформировал командующий Воздушными силами ВСУ генерал Николай Олещук, украинские военные этой ночью сбили 35 из 39 ударных дронов типа "Шахед".