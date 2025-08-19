Росіяни запустили на Кременчук крилаті ракети: у місті було чути звуки вибухів

Зранку, 19 серпня, у Кременчуці вкотре було чути звуки вибухів. На цей раз ворог запустив в напрямку міста крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і канал Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові інформували, що цієї ночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вже з 05:08 у Харківській області фіксували перші крилаті ракети, які летіли у напрямку Полтавської області.

Згодом військові уточнили, що ворожі цілі тримають курс на Кременчук і наближаються до міста. Паралельно канали писали, що приблизно о 05:26 у місті було чути вибухи. Офіційних даних щодо збиття цілей чи навпаки, влучень - не було.

Також варто зазначити, що вночі Полтавська область була під атакою дронів. Повітряні сили неодноразово фіксували ворожі БпЛА в регіоні.

Судячи з інформації з місцевих каналів, під атакою опинилися Лубни та Кременчук. Зокрема, видання "Суспільне" близко 01:40 писало, що у населеному пункту Лубни чути вибухи.

Що саме було під атакою та які наслідки та чи є вони взагалі-то, офіційних даних поки що не було.