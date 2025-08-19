ua en ru
У Києві та багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

Вівторок 19 серпня 2025 03:34
У Києві та багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій) Фото: у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза балістичного озброєння з північного сходу", - написали військові о 03:30.

Вони також повідомили про рух швидкісної цілі через Харківську та Полтавську області на місто Кременчук.

Моніторингові пабліки повідомили про рух двох балістичних ракет у напрямку Кременчука та вибухи в місті.

Попередньо, ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури ракетами "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Оновлено 04:10

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Масований обстріл України

В ніч на 19 серпня російські терористи масовано атакують Україну ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.

Напередодні ввечері ворог запустив у напрямку країни безпілотники "Шахед".

Згодом о 00:30 росіяни підняли в повітря бомбардувальники Ту-95МС.

Приблизно о 02:50 були відмічені ймовірні пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації в напрямку України.

