У Києві та багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза балістичного озброєння з північного сходу", - написали військові о 03:30.

Вони також повідомили про рух швидкісної цілі через Харківську та Полтавську області на місто Кременчук.

Моніторингові пабліки повідомили про рух двох балістичних ракет у напрямку Кременчука та вибухи в місті.

Попередньо, ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури ракетами "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Оновлено 04:10

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.