Влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі: скільки абонентів залишились без світла

Внаслідок влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області 2700 абонентів залишаються без електропостачання.

Енергетики посилено працюють над ліквідацією аварій з вечора 19 жовтня, однак пошкодження дуже масштабні.

"Робимо усе , щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто. І знову нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!" - зазначили в "Чернігівобленерго".

Перед тим у компанії інформували, що без світла у Чернігівській області залишаються 28 тисяч абонентів.

Графіки відключень світла діятимуть у понеділок, 20 жовтня, з 06:00 до 22:00 по всій Україні. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, запевняють в "Укренерго", однак ситуація може змінитися.

У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.