Образование Деньги Изменения

Попадание в энергообъект в Нежинском районе: сколько абонентов остались без света

Иллюстративное фото: жители Нежинского района остаются без света в результате обстрелов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

В результате попадания в энергообъект в Нежинском районе Черниговской области 2700 абонентов остаются без электроснабжения.

Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий с вечера 19 октября, однако повреждения очень масштабные.

"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто. И снова напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!" - отметили в "Черниговоблэнерго".

Перед тем в компании информировали, что без света в Черниговской области остаются 28 тысяч абонентов.

Графики отключений света будут действовать в понедельник, 20 октября, с 06:00 до 22:00 по всей Украине. Пока они не касаются бытовых потребителей, уверяют в "Укрэнерго", однако ситуация может измениться.

В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих атак РФ по энергетической инфраструктуре.

 

Отключение света

В пятницу, 17 октября, в Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии из-за масштабного обстрела со стороны РФ накануне. Было анонсировано, что они будут действовать с 07:00 до 22:00.

Уже непосредственно 17 октября стало известно, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, были введены аварийные отключения света в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

В течение последних нескольких недель российские захватчики нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры

