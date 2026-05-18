Влітку активізується приватизація держмайна: що планують продати

12:12 18.05.2026 Пн
2 хв
Що точно приватизують вже цього року?
aimg Валерій Ульяненко aimg Ростислав Шаправський aimg Юрій Дощатов
Фото: Олексій Соболев (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд очікує, що влітку активізуються приватизаційні процеси, що дасть змогу до кінця року отримати 13 млрд гривень.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Читайте також: Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"

"Влітку буде оголошено багато приватизаційних аукціонів, в тому числі, кілька аукціонів великої приватизації", - сказав він.

За словами міністра, цього року точно очікується приватизація:

  • Одеського припортового заводу,
  • Демурінського ГЗК,
  • Ocean Plaza,
  • Миколаївського глиноземного заводу.

Він зазначив, що іноземні інвестори проявляють зацікавленість в приватизації і уже оглядають об'єкти, щоб взяти участь в аукціонах.

За кожен великий об’єкт планується отримати 70-100 млн доларів. Загалом від великої приватизації може бути залучено до 10 млрд гривень (227,5 млн доларів).

Мільярди від малої приватизації

Соболев повідомив, що від малої приватизації, яка вже активно триває, до кінця року планується отримати загалом 3 млрд гривень, при тому, що ФДМ вже продав активів на 1 млрд гривень.

"Фонд зараз дуже пожвавився після приходу туди Дмитра Наталухи (голова ФДМ з січня 2026 року - ред.) І ми бачимо більшу зацікавленість інвесторів з різних країн - Європа, США", - розповів він.

Крім того, планується продати частку компанії "Укрнафта", але деталі в уряді поки не розголошують. В переліку об'єктів продажу на поточний рік цього активу немає. Але, за словам міністра економіки, зацікавленість купити частину компанії є у компаній "різних країн".

"Частку я не можу сказати, але це точно не 3%. Це не портфельні інвестори, а стратегічні інвестори, нафтові компанії, які дивляться на "Укрнафту", - уточнив Соболев.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що пріоритетним для приватизації є й Укргазбанк. За її словами, відповідні підготовчі процеси для цього вже тривають.

РБК-Україна також писало, що приватизація Ощадбанку може відбутися після завершення активної фази війни. До того уряд має оновити стратегію розвитку державних банків.

