Ощадбанк готують до приватизації? Що передбачає меморандум з МВФ

10:51 28.04.2026 Вт
В уряді готують оновлення стратегії держбанків, яке включатиме питання приватизації
aimg Анастасія Мацепа
Ощадбанк готують до приватизації? Що передбачає меморандум з МВФ Фото: в Ощадбанку допускають приватизацію після завершення війни (Getty Images)

Приватизація Ощадбанку може відбутися після завершення активної фази війни, а до того уряд має оновити стратегію розвитку державних банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю з CEO банку Юрієм Каціоном.

Головне:

  • Уряд має переглянути стратегію розвитку держбанків згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом.
  • Державні банки мають оновити свої стратегії до кінця року.
  • Приватизацію великих системних банків, імовірно, розглядатимуть після війни.
  • Один зі сценаріїв – часткове зменшення частки держави або вихід на IPO.
  • У середньостроковій перспективі очікується план скорочення ролі держави в банківському секторі.

За словами Юрія Каціона, Міністерство фінансів надіслало державним банкам лист щодо перегляду стратегії розвитку відповідно до меморандуму з МВФ.

У документі йдеться, що державні банки мають оновити свої стратегії до кінця року, зокрема і в питанні приватизації.

Каціон зазначив, що під час активної фази війни складно очікувати високу вартість приватизації будь-якого банку, а рішення щодо моделі приватизації є компетенцією уряду.

За словами CEO Ощадбанку, великі системні банки доцільно приватизувати після війни – можливо, частково, а можливо, із комбінацією виходу на українське IPO.

Він також висловив переконання, що в середньостроковій перспективі з’явиться план приватизації або зменшення частки держави в банківській системі.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

