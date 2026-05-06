Не тільки "Сенс Банк". Кабмін назвав ще один банк для приватизації
Окрім "Сенс Банку", пріоритетним для приватизації є й Укргазбанк. Відповідні підготовчі процеси для цього вже тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Вона розповіла, що Мінфін разом з Нацбанком та іншими органами має провести аналіз ефективності роботи органів управління "Сенс Банку", а також пришвидшити його приватизацію.
Свириденко наголосила, що цей банк повинен бути приватизований вже 2026 року. Вона додала, що мають бути ухвалені і кадрові рішення, якщо виникне необхідність.
"Також пріоритетним для приватизації є Укргазбанк, тривають відповідні підготовчі процеси", - сказано в її заяві.
Справа "Сенс Банку"
Нагадаємо, раніше голова комітету ВРУ Данило Гетманцев розкритикував Національний банк через ситуацію з "Сенс Банком". Він зазначив, що фінансовий регулятор системно не помічав корупційних схем, які роками обслуговували нелегальний гральний бізнес.
Зазначимо, на тлі цих подій в Україні триває підготовка до змін у регулюванні азартних ігор. Зокрема, Мінцифрі вже розповіла про деталі реформи грального бізнесу - вона передбачає запровадження цифрового контролю та єдиної податкової ставки.
Крім того, українські правоохоронці продовжують боротися з тіньовими казино. Нещодавно Офіс генпрокурора викрив мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд гривень - її організували українці разом із громадянами країни-агресорки.
РБК-Україна також писало, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності "Ощадбанку", які у березні були захоплені угорськими спецслужбами.