Летом активизируется приватизация госимущества: что планируют продать

Правительство ожидает, что летом активизируются приватизационные процессы, что позволит до конца года получить 13 млрд гривен.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
"Летом будет объявлено много приватизационных аукционов, в том числе, несколько аукционов большой приватизации", - сказал он.
По словам министра, в этом году точно ожидается приватизация:
Он отметил, что иностранные инвесторы проявляют заинтересованность в приватизации и уже осматривают объекты, чтобы принять участие в аукционах.
За каждый крупный объект планируется получить 70-100 млн долларов. В целом от большой приватизации может быть привлечено до 10 млрд гривен (227,5 млн долларов).
Соболев сообщил, что от малой приватизации, которая уже активно продолжается, до конца года планируется получить в целом 3 млрд гривен, при том, что ФГИ уже продал активов на 1 млрд гривен.
"Фонд сейчас очень оживился после прихода туда Дмитрия Наталухи (глава ФГИ с января 2026 года - ред.) и мы видим большую заинтересованность инвесторов из разных стран - Европа, США", - рассказал он.
Кроме того, планируется продать долю компании "Укрнафта", но детали в правительстве пока не разглашают. В перечне объектов продажи на текущий год этого актива нет. Но, по словам министра экономики, заинтересованность купить часть компании есть у компаний "разных стран".
"Долю я не могу сказать, но это точно не 3%. Это не портфельные инвесторы, а стратегические инвесторы, нефтяные компании, которые смотрят на "Укрнафту", - уточнил Соболев.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что приоритетным для приватизации является и Укргазбанк. По ее словам, соответствующие подготовительные процессы для этого уже продолжаются.
РБК-Украина также писало, что приватизация Ощадбанка может состояться после завершения активной фазы войны. До этого правительство должно обновить стратегию развития государственных банков.