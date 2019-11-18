Власти Венеции назвали сумму ущерба после наводнения

Власти Венеции оценили ущерб от наводнений в городе по меньшей мере в один миллиард евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой DW.

Отметим, что Венеция переживает самое сильное наводнение за последние 148 лет. Другие итальянские города также страдают от непогоды. Наводнение в городе длится уже несколько дней к ряду. В воскресенье, 17 ноября, вода в городе поднялась до 150 сантиметров в результате очередного прилива. Уровень воды уже пошел на спад.

Ранее сообщалось, что местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы. Жители города получат компенсацию в размере от 5 тыс. до 20 тыс. евро.

Также РБК-Украина писало, что в результате наводнения в городе погибли по меньшей мере 2 человека. Один мужчина скончался от удара током, когда пытался включит помпу, чтобы откачать воду из дома. О причинах гибели второго мужчины не сообщалось.

Кроме этого сообщалось, что во Франции в результате сильного наводнения погибли три человека. Город Безье оказался одним из наиболее пострадавших. Более 2000 сотрудников из аварийно-спасательных служб были направленных для ликвидации последствий ураганов.

Также сообщалось, что в Камеруне в результате оползня погибли 42 человек. Оползень был вызван сильными проливными дождями. Среди погибших - 26 детей.