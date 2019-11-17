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В Венеции уровень воды после пика наводнения идет на спад

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 17:14
В Венеции уровень воды после пика наводнения идет на спад
Фото: наводнение в Венеции (twitter.com/HelenKennedy/)

Зафиксировано снижение уровня воды до 148 см

Уровень воды в итальянском городе Венеции в воскресенье, 17 ноября, после очередного пика наводнения перестал расти и пошел на спад. Об этом сообщило агентство ANSA.

Сообщается, что уровень воды к 13:15 по местному времени (14:15 по киевскому) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. В 13:20 (14:20) было зарегистрировано снижение до 148 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венеции в воскресенье, 17 ноября, вновь ожидается подъем уровня воды, местные власти объявили наивысший уровень опасности. Так, во второй половине дня уровень воды в Венеции может достичь 1,6 метра над уровнем моря. Минувшей ночью уровень воды из-за прилива поднимался до 1 метра.

Отмечается, что для предупреждения чрезвычайных случаев местные власти объявили в городе самый высокий уровень опасности.

Как известно, в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра. Жители города получат компенсацию в размере от 5 тыс. до 20 тыс. евро.

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