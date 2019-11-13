В Венеции сообщили о погибших из-за наводнений

Фото: наводнение в Венеции (twitter.com VeraMantengoli)

Жертвами наводнения стали двое мужчин

В результате масштабного наводнения в Венеции (Италия) погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Как сообщается, на острове Паллестрина местные службы обнаружили тело 78-летнего мужчины, который погиб от удара током. Погибший пытался перезапустить электрические помпы, чтобы откачать воду из затопленного дома. Позже на этом же острове обнаружили тело еще одного погибшего.

Отмечается, что из-за наводнения в воде оказались площадь Сан-Марко, а также собор Сан-Марко. Там уровень воды поднялся выше одного метра. В опасности находятся много исторических ценностей города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление и планирует объявить состояние катастрофы. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября во Франции произошло сильное наводнение. В результате наводнения погибли 3 человека. Больше всего от стихии пострадал французский город Безье. Более 2000 работников аварийно-спасательных служб были направлены для ликвидации последствий непогоды.