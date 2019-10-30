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В Камеруне в результате оползня погибли более 40 человек

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 04:24
В Камеруне в результате оползня погибли более 40 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/apnnewsindia)

Среди погибших - 26 детей

По меньшей мере 42 человека погибли в результате оползня в Камеруне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что по данным государственных СМИ, в результате оползня, вызванного проливными дождями в западном Камеруне, погибли по меньшей мере 42 человека.

Спасатели на протяжении дня обыскивая обломки разрушенных домов в городе Бафуссам в западном нагорье. В частности, они нашли тела 26 детей. Поиски людей, которые могли остаться под обломками, продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии и Пакистане погиб 161 человек во время оползней и наводнений в течение четырех дней. Наибольшее число погибших было зафиксировано в северном штате Утар-Прадеш, где погибло 111 человек.

РБК-Украина писало, что в Мьянме в результате мусонных дождей произошел оползень, что привело к гибели более 40 человек. В общей сложности 27 домов и пять транспортных средств были затоплены потоком грязи и камней из-за оползня.

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