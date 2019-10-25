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На юге Франции начались наводнения из-за сильных дождей, есть погибшие

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 07:10
На юге Франции начались наводнения из-за сильных дождей, есть погибшие
Фото: наводнение во Франции (twitter/SkyNews)

Уже трое человек погибли в результате наводнений

Три человека погибли в результате наводнения после проливного дождя на юге Франции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заяавило Министерство внутренних дел округа, город Безье оказался одним из наиболее пострадавших за последние дни. Более 2000 сотрудников из аварийно-спасательных служб были направлены для ликвидации последствий ураганов.

Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома после того, как реки разрушили их берега. Автомобили были сметены, а улицы и дороги были сильно повреждены и покрыты грязью. Блоки цемента были также перемещены силой паводковых вод.

В этом районе было больше дождей за 24 часа, чем за весь предыдущий год, поскольку сильные штормы обрушились на восемь французских графств вдоль Средиземного моря и внутренних районов.

Напомним, недавно Японию накрыл мощный тайфун "Хагибис", в результате погибли 77 человек, еще около десяти человек пропали без вести. Площадь затопления территории составила более 23 тыс. га. Были повреждены более 1670 домов, около сотни разрушены.

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