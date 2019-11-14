В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Фото: наводнение в Венеции (instagram.com/larepubblica)

Жители Венеции также получат компенсацию из-за ущерба, который нанесла непогода

Президент итальянского правительства Джузеппе Конте объявил о чрезвычайном положении в Венеции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Также Конте добавил, что 26 ноября при участии местных властей будет созван межведомственный комитет для "обсуждения структурных проблем Венеции", что, как напомнил премьер-министр Италии, связано не только с наводнением.

Он пояснил, что первая фаза помощи уже была изучена. Жители города получат компенсацию в размере 5 тыс. евро и до 20 тыс. евро тем, кто ведет коммерческую деятельность в городе и "которые понесли более значительный ущерб" Для получения компенсации будет проводиться технический анализ.

Также Конте подтвердил, что имя комиссара будет сообщено в ближайшее время после завершения инженерных работ из-за паводка в Венеции.

Напомним, в Венеции произошло одно из крупнейших наводнений в истории города. Местные власти обвинили в катастрофе глобальное потепление и планирует объявить состояние катастрофы. Наводнение стало крупнейшим с 1966 года, когда уровень воды достиг отметки 1,94 метра.

Позже стало известно, что из-за наводнения в Венеции погибли два человека. На острове Паллестрина местные службы обнаружили тело 78-летнего мужчины, который погиб от удара током. Позже на этом же острове обнаружили тело еще одного погибшего.