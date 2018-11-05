Власти Индонезии исключили вероятность взрыва на борту Boeing

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Отмечается, что причиной авиакатастрофы стал удар о поверхность воды на большой скорости

Причиной авиакатастрофы Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября, был удар о поверхность воды на большой скорости. Вероятность взрыва на борту исключена, заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным, полученным экспертами с бортового самописца лайнера, во время соприкосновения с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах.

"Заключение об обстоятельствах катастрофы было сделано также на основании расположения обломков в воде. Они расположены друг от друга в радиусе не более 500 метров. Кроме того, в случае взрыва обломки были бы большими по размеру", - сообщил Танджоно.

На борту самолета Lion Air находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.

Сообщалось, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.

Индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.

4 ноября спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Из-за тогог, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.