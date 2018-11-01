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На місці катастрофи літака Boeing знайшли уламок шасі

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 20:31
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Рятувальники також знайшли бортовий самописець Boeing 737

Індонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який розбився зі 189 людьми на борту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство AFP.

"Знайдено уламок шасі індонезійського пасажирського літака.", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing 737, який розбився над Яванським морем.

Нагадаємо, у Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми.

Також раніше повідомлялося, що у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.

Нагадаємо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

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