Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Пошукову операцію продовжили на 3 дні

У Індонезії рятувальники підняли на сушу 105 тіл жертв авіакатастрофи Boeing 737. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, влада Індонезії на 3 дні продовжила пошук жертв внаслідок падіння літака авіакомпанії Lion Air в Яванському морі, а також його другого бортового самописця. Таке рішення було прийнято на основі результатів аналізу місця аварії, який показав, що багато тіл залишаються на дні моря.

Зазначається, що наразі рятувальники підняли на сушу 105 тіл жертв авіакатастрофи, але через те, що всі останки сильно пошкоджені, з них було ідентифіковано лише 14.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час пошуку уламків з літака Lion Air, який на цьому тижні зазнав падіння, загинув індонезійський дайвер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що індонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Також рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing.

Зазначимо, у Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми.

Додамо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.