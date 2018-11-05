Влада Індонезії виключила ймовірність вибуху на борту Boeing

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Зазначається, що причиною авіакатастрофи став удар об поверхню води на великій швидкості

Причиною авіакатастрофи Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що розбився 29 жовтня, був удар об поверхню води на великій швидкості. Імовірність вибуху на борту виключена, заявив керівник Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Сурджанто Танджоно, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними, отриманими експертами з бортового самописця лайнера, під час дотику з водою двигун літака працював на високих обертах.

"Висновок про обставини катастрофи був зроблений також на підставі розташування уламків в воді. Вони розташовані один від одного в радіусі не більш як 500 метрів. Крім того, в разі вибуху уламки були б більшими за розміром", - повідомив Танджоно.

На борту літака Lion Air перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив.

Повідомлялося, що у Boeing 737 через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми.

Індонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Також рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing.

4 листопада рятувальники підняли на сушу 105 тіл жертв авіакатастрофи Boeing 737. Через те, що всі останки сильно пошкоджені, з них було ідентифіковано лише 14.