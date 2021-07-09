Власти Фиджи пригрозили невакцинированным работникам увольнением

"Неважно, являетесь ли вы генеральным директором компании, индивидуальным предпринимателем или наемным работником, вы должны быть вакцинированы, чтобы продолжить работу", . - цитирует издание заявление премьер-министра страны Франка Байнимарама.

По его словам, работодатели и их сотрудники должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 1 августа. Если этого не будет сделано, то бизнес могут закрыть.

"Никаких уколов, никакой работы - это говорит нам наука, как самом безопасном (способе остановить инфекцию - ред.), и теперь это политика правительства, которая будет проводиться в соответствии с законом", - добавил глава правительства.

По данным издания, госслужащим предложат взять отпуск, если они не сделают первый укол до 15 августа. В случае, если они не будут полностью вакцинированы до 1 ноября - им грозит увольнение.

Для активизации прививочной кампании власти Фиджи также вводят штрафы в размере от 20 до 4 тысяч долларов.