В Чехии невакцинированным людям придется платить за COVID-тесты

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что государство в ближайшие месяцы перестанет предоставлять гражданам бесплатные тесты на коронавирус. Такое решение принято для ускорения темпов иммунизации и сокращения расходов госбюджета.

"Если мы находимся в ситуации, когда всех можно быстро вакцинировать, то в таком случае государство не должно платить за тесты, чтобы человек мог пойти в ресторан, учреждение культуры и т. д., а если кто-то захочет пройти тест, то ему придется заплатить за него самостоятельно",- сказал он.

По словам министра, граждане, которые будут отказываться прививаться или не смогут сделать этого по состоянию здоровья, будут самостоятельно оплачивать полную стоимость теста на COVID-19.

Он отметил, что потребность в тестировании на коронавирус должна уменьшиться в связи количеством иммунизированных лиц, которая должна увеличиться уже в этом месяце.

Войтех подчеркнул, что решение о том, будут ли бесплатными тесты на коронавирус будет принято до конца лета. После того как 1,6 млн человек получат вторую дозу вакцины.