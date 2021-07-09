Влада Фіджі пригрозила невакцинованим працівникам звільненням

"Неважливо, чи є ви генеральним директором компанії, індивідуальним підприємцем або найманим працівником, ви повинні бути вакциновані, щоб продовжити роботу",. - цитує видання заяву прем'єр-міністра країни Франка Байнімарама.

За його словами, роботодавці та їх співробітники повинні отримати хоча б одну дозу вакцини до 1 серпня. Якщо цього не буде зроблено, то бізнес можуть закрити.

"Ніяких уколів, ніякої роботи - це говорить нам наука, як найбезпечніший (спосіб зупинити інфекцію - ред.), І тепер це політика уряду, яка буде проводитися відповідно до закону", - додав глава уряду.

За даними видання, держслужбовцям запропонують взяти відпустку, якщо вони не зроблять перший укол до 15 серпня. У разі, якщо вони не будуть повністю вакциновані до 1 листопада - їм загрожує звільнення.

Для активізації прищепної кампанії влада Фіджі також вводить штрафи в розмірі від 20 до 4 тисяч доларів.