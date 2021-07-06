В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19: непривитых могут уволить

Правительство Латвии утвердило поправки к законодательству по борьбе с коронавирусом. В них, в частности, содержится норма об обязательной вакцинации сотрудников медицинских, социальных и образовательных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Leta .

Законопроект латвийского правительства предусматривает введение обязательной вакцинации в медицинской, социальной, образовательной, государственной и ряде других сфер. Кроме того, работодатели получат право уволить сотрудника, который не получит до 15 сентября сертификат о прививке от COVID-19.

Планируется, что работник должен получить сертификат до 15 сентября текущего года. Он также предусматривает право работодателя отстранить непривитого сотрудника от выполнения им своих обязанностей, перевести его на другую должность либо уволить.

Законопроект правительства должен утвердить парламент Латвии.