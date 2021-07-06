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В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19: непривитых могут уволить

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Рига, Вторник 06 июля 2021 21:01
В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19: непривитых могут уволить Фото: в Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Латвии утвердило поправки к законодательству по борьбе с коронавирусом. В них, в частности, содержится норма об обязательной вакцинации сотрудников медицинских, социальных и образовательных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Leta.

Законопроект латвийского правительства предусматривает введение обязательной вакцинации в медицинской, социальной, образовательной, государственной и ряде других сфер. Кроме того, работодатели получат право уволить сотрудника, который не получит до 15 сентября сертификат о прививке от COVID-19.

Планируется, что работник должен получить сертификат до 15 сентября текущего года. Он также предусматривает право работодателя отстранить непривитого сотрудника от выполнения им своих обязанностей, перевести его на другую должность либо уволить.

Законопроект правительства должен утвердить парламент Латвии.

Напомним, власти Латвии готовят лотерею, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Главный приз составит 100 тысяч евро.

Отметим, ранее сообщалось, что в Словакии еженедельно будут проводить лотерею среди вакцинированных с фондом 2 млн евро.

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