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Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах

Новина українською → Прага, Вторник 04 мая 2021 23:10
Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах Фото: в Чехии допустили приостановку дела по Врбетице (flickr.com/superciliousness)
Автор: Артур Родивилов

Производство по уголовному делу о взрывах в Врбетице в 2014 году может быть приостановлено, если Чехии не удастся допросить подозреваемых. Прага обвиняет в диверсии российские спецслужбы.

Об этом заявил генпрокурор Павел Земан, передает Ceske noviny.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

"С самого начала я утверждал, что есть только одна следственная версия о причинах взрывов. Нельзя исключать, что уголовное производство закончится откладыванием дела, если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку", - пояснил он.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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