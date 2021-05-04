Власти Чехии назвали условие для остановки дела о взрывах на складах

Производство по уголовному делу о взрывах в Врбетице в 2014 году может быть приостановлено, если Чехии не удастся допросить подозреваемых. Прага обвиняет в диверсии российские спецслужбы.

Об этом заявил генпрокурор Павел Земан, передает Ceske noviny .

"С самого начала я утверждал, что есть только одна следственная версия о причинах взрывов. Нельзя исключать, что уголовное производство закончится откладыванием дела, если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.