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Великобритания поддержала Чехию после высылки 18 российских шпионов

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 15:26
Великобритания поддержала Чехию после высылки 18 российских шпионов Фото: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб (gov.uk)
Автор: Александр Белоус

Великобритания полностью поддерживает Чешскую Республику, которая, обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В связи с этим из Праги выдворили 18 российских дипломатов, которые занимались шпионской деятельностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции", - заявил Рааб.

При этом он подчеркнул, что об опасности поведения России свидетельствует нападение в Солсбери.

Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году.

Это псевдонимы двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которых британская прокуратура обвинила в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году. Москва отрицала свою причастность к этому инциденту.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства в субботу по этому поводу и заявила, что расследование связывает российскую разведку со взрывом, в результате которого погибли два человека.

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