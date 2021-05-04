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Влада Чехії назвала умову для зупинки справи про вибухи на складах

Новость на русском → Прага, Вівторок 04 травня 2021 23:10
Влада Чехії назвала умову для зупинки справи про вибухи на складах Фото: у Чехії допустили припинення справи щодо Врбетиці (flickr.com/superciliousness)
Автор: Артур Родивилов

Провадження у кримінальній справі про вибухи у Врбетиці у 2014 році може бути призупинено, якщо Чехії не вдасться допитати підозрюваних. Прага звинувачує в диверсії російські спецслужби.

Про це заявив генпрокурор Павло Земан, передає Ceske noviny.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що переконав міністра юстиції країни Марію Бенешову в існуванні єдиної версії події з вибухами у Врбетиці.

"З самого початку я стверджував, що є тільки одна слідча версія про причини вибухів. Не можна виключати, що кримінальне провадження закінчиться відкладанням справи, якщо ми не заслухаємо обох підозрюваних або не забезпечимо їх явку", - пояснив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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