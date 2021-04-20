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Взрывы на складах в Чехии: ЕС поддержал обвинения в адрес России

Новина українською → Брюссель, Вторник 20 апреля 2021 02:36
Взрывы на складах в Чехии: ЕС поддержал обвинения в адрес России Фото: высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз поддержал обвинения Чехии в адрес России по поводу взрывов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Брюссель во главе с высоким представителем ЕС призывает Кремль прекратить подрывную деятельность.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

ЕС глубоко обеспокоен повторяющейся негативной тенденцией опасного пагубного поведения России в Европе.

"Евросоюз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов", - говорится в тексте документа.

Евросоюз призвал Россию прекратить деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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