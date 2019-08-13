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Власти аннексированного Крыма планируют переговоры с Украиной по поводу водоснабжения

Новости » Общество    13.08.2019 - 00:21
Власти аннексированного Крыма планируют переговоры с Украиной по поводу водоснабжения
Фото: Белогорское водохранилище в 2016 г. (twitter.com/krymrealii)

Зондаж собираются запустить с Днепра

Российские власти аннексированного Крыма намерены инициировать переговоры с украинскими властями, чтобы просить пустить на полуостров воду с реки Днепр. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что планируется обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной " о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России".

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", - сказал "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыму при президенте РФ" Георгий Мурадов.

Отметим, Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова - Джанкойский, Красноперекопский и город Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму половина жителей Керчи остались без воды. В городе остановлена работа всех насосных станций из-за того, что в ночь на 12 августа произошли две аварии - на канализационной насосной и на водоочистной станции. 

В сентябре 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что возобновление подачи воды в Крым возможно после признания Российской Федерацией факта аннексии украинского полуострова. 

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