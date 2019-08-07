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В оккупированному Крыму продали дачу Брежнева

Новости » Общество    07.08.2019 - 17:26
В оккупированному Крыму продали дачу Брежнева
Иллюстративное фото (8692 ru.jpg)

Недвижимость была продана за 1,2 млрд рублей

В Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая так называемая дача Брежнева, которая была "национализирована" оккупационными властями после аннексии полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

Сообщается, что о планах продать бывшую госдачу было известно еще в марте. 

"Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей (около 468,4  млн гривен, - ред). Объект приобретен российским юридическим лицом", - говорится в сообщении. 

Госдача была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В годы президентства Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации и стала называться пансионатом "Глициния".

Напомним, ранее сообщалось, что на территории аннексированного Крыма увеличилась площадь добычи токсичного песка. Предполагается, что оккупационная власть использует ядовитые отходы для строительства объектов инфраструктуры Крыма.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что российская власть в Крыму с нарушениями проводит деятельность завода "Крымский титан", что представляет экологическую угрозу для Украины. В частности, существует большая опасность проникновения опасных веществ в подземные водные пласты, из которых питьевую воду берут населенные пункты Херсонской области.

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