ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада анексованого Криму планує переговори з Україною з приводу водопостачання

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 00:21
Влада анексованого Криму планує переговори з Україною з приводу водопостачання
Фото: Білогірське водосховище в 2016 р. (twitter.com/krymrealii)

Зондаж збираються запустити з Дніпра

Російська влада анексованого Криму має намір ініціювати переговори з українською владою, щоб просити пустити на півострів воду з річки Дніпро. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що планується звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес з Україною "про пропуск на півострів вод річки Дніпро, яка бере свій витік в Росії".

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, може бути, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали в Крим. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", - сказав заступник голови Ради міністрів - постпред Криму при президентові РФ" Георгій Мурадов.

Зазначимо, Крим почав відчувати проблеми з водопостачанням у квітні 2014 року. У найбільш складній ситуації опинилися східні і північні регіони півострова - Джанкойський, Красноперекопський і місто Армянськ, де спостерігається засолення підземних вод.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму половина жителів Керчі залишилися без води. В місті зупинено роботу всіх насосних станцій після того, як в ніч на 12 серпня сталися дві аварії - на каналізаційній насосній і на водоочисній станції.

У вересні 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що відновлення подачі води в Крим можливе після визнання Російською Федерацією факту анексії українського півострова.

У США назвали візит Путіна до Криму неприйнятним МЗС України висловило протест через візит Путіна в окупований Крим
Новини України Кримводоснабжениевода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся