Влада анексованого Криму планує переговори з Україною з приводу водопостачання

Фото: Білогірське водосховище в 2016 р. (twitter.com/krymrealii)

Зондаж збираються запустити з Дніпра

Російська влада анексованого Криму має намір ініціювати переговори з українською владою, щоб просити пустити на півострів воду з річки Дніпро. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що планується звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес з Україною "про пропуск на півострів вод річки Дніпро, яка бере свій витік в Росії".

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, може бути, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали в Крим. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", - сказав заступник голови Ради міністрів - постпред Криму при президентові РФ" Георгій Мурадов.

Зазначимо, Крим почав відчувати проблеми з водопостачанням у квітні 2014 року. У найбільш складній ситуації опинилися східні і північні регіони півострова - Джанкойський, Красноперекопський і місто Армянськ, де спостерігається засолення підземних вод.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму половина жителів Керчі залишилися без води. В місті зупинено роботу всіх насосних станцій після того, як в ніч на 12 серпня сталися дві аварії - на каналізаційній насосній і на водоочисній станції.

У вересні 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що відновлення подачі води в Крим можливе після визнання Російською Федерацією факту анексії українського півострова.