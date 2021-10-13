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Власть не имеет стратегии, все ее шаги хаотические и не приведут к успеху, - Рудык

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Киев, Среда 13 октября 2021 13:35
Власть не имеет стратегии, все ее шаги хаотические и не приведут к успеху, - Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Действующую власть характеризуют очень короткие и часто непродуманные шаги, которые не имеют стратегического основания. Это прослеживается не только в вопросах внешней политики, ведь это - общий принцип работы власти по всем направлениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

"Даже сотрудничество с Германией, с Францией, с Соединенными Штатами для власти сейчас - не длинная и продуманная стратегия, которая нас привести к успеху. Это "один шаг, а дальше посмотрим". Достаточно вспомнить поездку Зеленского в США и план "трансформации страны" на 277 млрд долларов, который до и после визита никто не видел. Это таким образом мы хотим показать Соединенным Штатам, что мы надежные партнеры и с нами можно строить какие-то долгосрочные отношения? Вспомните два года полного игнора вопроса "Северного потока-2", где, по сути, была абсолютная тишина и теперь, когда уже поздно, власть схватилась "что же теперь делать", - напомнила политики на.

Кира Рудык подчеркнула, что подобный дискурс присутствует и в правительстве: до прошлой недели Кабмин не поднимал вопрос о тарифах . А ведь это критический вопрос энергетической безопасности, энергетической независимости, о котором оппозиция кричала еще с весны.

"Полное отсутствие способности мыслить стратегически, больше, чем на один шаг, проявляется во всем - определенная лидер партии "Голос". - Именно поэтому у государства сегодня есть только точечные результаты. Это движение в разные стороны одновременно хаос, который не приведет к успешному результату".

Напомним, ранее Рудык заявляла, что парламент девятого созыва имеет сразу несколько выдающихся отличий от предыдущих.

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Кира Рудик
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