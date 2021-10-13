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Влада не має стратегії, всі її кроки хаотичні й не призведуть до успіху, - Рудик

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 13:35
Влада не має стратегії, всі її кроки хаотичні й не призведуть до успіху, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Чинну владу характеризують дуже короткі і часто непродумані кроки, які не мають стратегічної підстави. Це простежується не тільки в питаннях зовнішньої політики, адже це - загальний принцип роботи влади в усіх напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Навіть співпраця з Німеччиною, з Францією, зі Сполученими Штатами для влади зараз - не довга і продумана стратегія, яка має нас привести до успіху. Це "один крок, а далі подивимося". Достатньо згадати поїздку Зеленського до США і план "трансформації країни" на 277 млрд доларів, який до і після візиту ніхто не бачив. Це таким чином ми хочемо показати Сполученим Штатам, що ми надійні партнери і з нами можна будувати якісь довготривалі стосунки? Згадайте два роки повного ігнору питання "Північного потоку-2", де, по суті, була абсолютна тиша і тепер, коли вже пізно, влада схопилася "що ж тепер робити", - нагадала політикиня.

Кіра Рудик підкреслила, що подібний дискурс присутній і в уряді: аж до минулого тижня Кабмін не піднімав питання про тарифи. А це ж критичне питання енергетичної безпеки, енергетичної незалежності, про яке опозиція кричала ще з весни.

"Повна відсутність здатності мислити стратегічно, більше, ніж на один крок, проявляється в усьому, - певна лідерка партії "Голос". - Саме тому у держави сьогодні є лише точкові результати. Це рух в різні боки водночас, хаос, який не призведе до успішного результату".

Нагадаємо, раніше Рудик заявляла, що парламент дев'ятого скликання має одразу кілька визначних відмінностей від попередніх.

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Кіра Рудик
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