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Сегодня Рада не является драйвером реформ, а выступает примером узурпации власти, - Рудык

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 14:46
Сегодня Рада не является драйвером реформ, а выступает примером узурпации власти, - Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Парламент девятого созыва имеет сразу несколько выдающихся отличий от предыдущих. Именно в этом парламенте сформировано первое в истории монобольшинство, а соответственно - в руках власти сконцентрированы наибольшие возможности изменить страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог лидера партии "Голос" Киры Рудык на LB.ua.

Но эти возможности используются исключительно безответственно.

"Сегодня парламент не является драйвером реформ, а выступает ярким примером узурпации власти и осквернения парламентаризма. Отставка Дмитрия Разумкова и назначение максимально удобного и лояльного к Офису президента спикера доказывает, что власть не собирается отступать от своей концепции "лояльность важнее профессионализма". Привлекать к работе профессионалов в монобольшинство, похоже, не принято, важнее строить максимально лояльную систему для содержания и приумножения власти. И мы можем констатировать, что этот тренд закрепляется", - отметила Кира Рудык.

Никакого прорыва от нового спикера ожидать не приходится, ведь законодательные инициативы зависят от депутатов, а не от главы ВР, напомнила депутат. И здесь главная проблема в том, что реальные реформаторские законопроекты в этой Раде в основном инициирует именно оппозиция. Это демонстрирует реальный уровень готовности большинства и Офиса президента к реформам и изменениям.

А власти сейчас, действительно, совсем не до реформ. Им нужно что-то делать с позорным "расследованием" по "вагнеровцам", с оффшорами и постоянными коррупционными скандалами. Думать стратегически у власти нет времени.

"Но проблема действующей власти в том, что страна нуждается именно в ответственности и прагматизме, и в первую очередь - от людей, которые сконцентрировали в своих руках все рычаги политического влияния и государственной власти. И обещали применять их для реальных изменений, а по факту - приумножают позорные старые политические традиции", - подчеркнула лидер "Голоса".

Как сообщалось, Рудык рассказала, при каких условиях исчезнет вопрос офшоров.

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Кира Рудик
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