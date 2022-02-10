Власть должна прекратить давление на бизнес и вмешательство в его работу, - ФРУ

Как говорится в заявлении, ведущие страны мира делают все возможное, чтобы помочь бизнесу пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями. И ФРУ как представители отечественного бизнеса настаивают на том, что в кризисные периоды необходимо максимально упрощать работу компаний и минимизировать вмешательство государства в их деятельность. Однако власть, наоборот, делает бизнесу максимум препятствий.

"ФРУ поддерживала создание БЭБ как единого правоохранительного органа с аналитической составляющей по комплексному противодействию экономическим и финансовым преступлениям. И нам кажется очень странной ситуация, когда в последние полгода, в разгар экономического кризиса, мы видим гигантские штрафы, доначисление налогов задним числом, растущее количество проверок разными госорганами, обыски силовиков - список можно продолжать и продолжать", - подчеркнули в ФРУ.

В ФРУ напомнили об истории компаний "Новая почта", "Синево", "Сильпо" и "АрселорМитал", столкнувшихся с налоговым давлением. Последним прецедентом стали обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге.

"Представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявила о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес-группы со стороны силовых структур и о том, что обыски были совершены с существенными нарушениями законодательства. В частности, они были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркнули в ФРУ.

При этом сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности, указывают в ФРУ.

"Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у Группы и, более того, официально предоставили информацию об его отсутствии. Компании также не была предоставлена ​​информация об основаниях для утверждения, что существует определенная недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Однако только в 2021 году Группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году", - подчеркнули в ФРУ.

Напоследок в Федерации выразили убеждение, что если у фискалов есть вопросы к налогоплательщикам, их всегда можно решить в цивилизованной форме вместо того, чтобы отпугнуть от Украины инвесторов непредсказуемыми действиями государственных органов.