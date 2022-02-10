Влада повинна припинити тиск на бізнес та втручання у його роботу, - ФРУ

Федерація роботодавців України (ФРУ) вимагає припинення тиску на вітчизняний бізнес та втручання у його діяльність. Адже такі дії держави лише продовжують погіршувати економічну ситуацію та інвестиційну привабливість країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на офіційному сайті ФРУ.
Як сказано у заяві, провідні країни світу роблять усе можливе, щоб допомогти бізнесу пройти кризу, викликану коронавірусом, з якнайменшими втратами. І ФРУ, як представники вітчизняного бізнесу, наполягають на тому, що у кризові періоди необхідно максимально спрощувати роботу компаній та мінімізувати втручання держави у їх діяльність. Однак влада, навпаки, чинить бізнесу максимум перешкод.
"ФРУ підтримувала створення БЕБ як єдиного правоохоронного органу с аналітичною складовою з комплексної протидії економічним та фінансовим злочинам. І нам здається дуже дивною ситуація, коли в останні пів року, у розпал економічної кризи, ми бачимо гігантські штрафи, донарахування податків заднім числом, зростаючу кількість перевірок різними держорганами, обшуки силовиків - перелік можна продовжувати і продовжувати", - підкреслили у ФРУ.
У ФРУ нагадали про історії компаній "Нова пошта", "Синєво", "Сільпо" і "АрселорМітал", які зіткнулися з податковим тиском. Останнім прецедентом стали обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі.
"Представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявила про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур та про те, що обшуки були вчинені із суттєвими порушеннями законодавства. Зокрема, їх було проведено на підставі "дефектної" ухвали суду, в якій не було зазначено терміну його дії, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України", - наголосили у ФРУ.
При цьому повідомлення про факти заниження податкових зобов'язань підприємствами групи "Метінвест", які нібито мали місце, не відповідають дійсності, вказують у ФРУ.
"Податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу у Групи і, більш того, офіційно надали інформацію про його відсутність. Компанії також не було надано інформації про підстави для твердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Проте тільки у 2021 році Група переказала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році", - підкреслили у ФРУ.
Наостанок у Федерації висловили переконання, що якщо фіскали мають питання до платників податків, їх завжди можна вирішити у цивілізованій формі замість того, щоб відлякувати від України інвесторів непередбачуваними діями державних органів.
Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.
Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.
Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.
Лідер "Голосу" Кіра Рудик, коментуючи ситуацію, заявила, що влада у часи економічної кризи та воєнної загрози має підтримувати платників податків, а не заважати їм працювати.
А нардеп Ярослав Железняк заявив, що влада перетворила БЕБ та ДБР у інструменти тиску на бізнес.